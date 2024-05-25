مشهد لافت في محكمة العدل الدولية بقضية غزة.. ماذا رصدت الكاميرات؟

وتظهر الصور الفريق الإسرائيلي في المحكمة مقارنة بالفريق الذي يقف خلف جنوب افريقيا داخل قاعة المحكمة في لاهاي، حيث يظهر الفريق الإسرائيلي وحيدًا، بينما تقف اعداد كبيرة خلف فريق جنوب افريقيا، في مفارقة اعتبرها ناشطون انها تعبر عن نصر المقاومة الفلسطينية بالفعل بجعل إسرائيل منبوذة عالميًا.وأمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، امس الجمعة، إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة، حيث قال رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي نواف سلام: "يجب على إسرائيل أن توقف على الفور هجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح قد يلحق بالسكان الفلسطينيين في غزة ويؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا".وأعلن سلام تصويت المحكمة لصالح إصدار أمر بفتح معبر رفح وضمان إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ضمن عدد من القرارات الأخرى التي صوتت عليها المحكمة، وطلبت المحكمة من إسرائيل تقديم تقرير بعد شهر حول التزامها بتنفيذ أوامر "العدل الدولية".