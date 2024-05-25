المحافظة التي شهدت فاجعة رئيسي.. خلل فني يصيب طائرة إيرانية متوجهة الى تبريز

وقال مدير عام مطارات محافظة أردبيل ان طائرة الخطوط الجوية الإيرانية فوكر 100 هبطت اضطراريا في مطار أردبيل، مبينا أن ركاب هذه الرحلة توجهوا إلى تبريز بالحافلات.وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية فأن رحلة طهران-تبريز، لم تتمكن من الهبوط في مطار تبريز بسبب مشاكل فنية، مما دفعها للهبوط في مطار أردبيل وتم نقل ركابها إلى تبريز بالحافلات.من جانبها، قالت جامعة أردبيل للعلوم الطبية، انه لم تقع أي إصابات عقب طلب الهبوط الاضطراري لطائرة ركاب الخطوط الجوية الإيرانية الرحلة رقم 445 على خط طهران - تبريز، فيما عدا إصابة 4 فقط من الركاب بالغثيان والصداع وشخص واحد يعاني من آلام في الأذن، وقد تم علاجه على الفور من قبل طاقم الطوارئ.تجدر الإشارة إلى أن مركز إدارة الطوارئ والحوادث الطبية الجامعي أرسل 7 سيارات إسعاف وحافلة إسعاف واحدة مع مركبة قيادة إلى المكان، كما وضعت مستشفيات أردبيل على أهبة الاستعداد.