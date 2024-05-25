انفجار يخلف قتلى وجرحى في إيران

وصرح محمد رحماني، اليوم السبت، لوكالة إرنا الحكومية: وقع هذا الانفجار قبل ساعة أثناء عملية تركيب خط الألياف الضوئية في مدينة آبدانان، نتيجة إهمال وعدم الاحتياط من قبل عمال تركيب هذا الخط أثناء قيامهم بأعمال اللحام في محيط خط نقل المدينة لشبكة الغاز.وأشار إلى منزلا سكني مكون من طابقين قد تدمر بالقرب من موقع الانفجار، وقال: قُتل حتى الآن شخصان وأصيب اثنين آخرين في هذا الحادث وحالتهما حرجة وفق ما أكدت التقارير الأولية.وواصل محافظ مدينة آبدانان: القتلى والمصابون هم أفراد الأسرة الذين يسكنون المنزل السكني المجاور لموقع انفجار خط الغاز ومن بين عمال مقاول تركيب خطوط الألياف الضوئية في هذه المدينة.وبين رحماني أن التحقيقات اللازمة جارية بشأن العدد الدقيق للضحايا والإصابات في هذا الحادث، وذكر: في الوقت الحالي، بدأت أعمال إزالة أنقاض المبنى المدمر جراء الانفجار من قبل فرق الإنقاذ والخدمات، ولم يعرف عدد القتلى والجرحى بشكل نهائي بعد.