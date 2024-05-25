الموت يفجع السيد حسن نصر الله

غيّب الموت، اليوم السبت، والدة الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله.

ولفتت التقارير اللبنانية، إلى أن والدة الأمين العام لحزب الله، أم حسن، زوجة عبد الكريم نصر الله، كانت تعاني في الفترة الأخيرة من مرض عضال.

