قتلى وجرحى بقصف أوكراني يستهدف مقاطعة روسية

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين جراء قصف استهدف قرية أوكتيابرسكي في المقاطعة.

وكتب فياتشيسلاف غلادكوف في قناته على "تيليغرام": "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية قرية أوكتيابرسكي، في مقاطعة بيلغورود بالصواريخ ... ما أسفر عن مقتل شخصين امرأة ورجل".



وأضاف "كذلك أسفر القصف عن إصابة 10 أشخاص، من بينهم طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، بشظايا وتم نقلهم إلى المستشفيات، بالإضافة إلى ذلك ألحق القصف أضرارا بـ21 مبنى سكنيا خاصا، كما أصيبت 23 سيارة بشظايا".