قتلى وجرحى بضربات روسية على خاركيف الأوكرانية

وقال حاكم المنطقة أوليه سينهوبوف إن أربعة قتلوا في استهداف متجر بقنبلتين موجهتين، مضيفا أن 40 شخصا أصيبوا في الهجوم فيما لايزال مصير 16 غير معلوم.وكان الجيش الروسي أعلن السيطرة على قرية جديدو في شرق أوكرانيا، قرب منطقة أوتشريتينا حيث أحزر تقدماً سريعاً في الأسابيع القليلة الماضية.وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن الجيش "حرّر قرية أرخانغليسكا" إلى الشمال الغربي من أفدييفكا، في منطقة دونيتسك، والتي تقع على مقربة من قرى أخرى سبق لروسيا أن سيطرت عليها في مايو.وتعتبر بلدة أوتشريتينا ذات موقع استراتيجي في دونيتسك، حيث شكلت مفترق طرق لإيصال المساعدات للقوات الأوكرانية على جبهات القتال.