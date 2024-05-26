العثور على نسخة ممزقة من القرآن الكريم بحمام متجر شهير في إسرائيل (فيديو)

وقال مدير فرع المتجر شيمعون مالكا، بعد أن فتحت الشرطة تحقيقا في الأمر، إنه "تم إجراء تحقيق لمعرفة ما جرى.. ولكن لا توجد كاميرات في الحمامات للحفاظ على الخصوصية، وحاولنا أن نستفسر ونتحقق حيال ما جرى بالضبط".وكان قد عثر العاملون أكثر من مرة على أوراق ممزقة من القرآن ملقاة إما في النفايات أو في الحمامات، ما دفعهم للتهديد بعمل إضراب حتى يظهر الفاعل.وبحسب ما نقل أحد العمال لـ "مكان" فإن مدير الفرع أبلغهم بأنه "لا يمكنه فعل أي شيء"، ولهذا توجهوا إلى مدير الأمن في الفرع الذي لم يفعل شيئا، وهذا ما دفعهم للتوجه إلى الإعلام".وأشارت هيئة البث الإسرائيلية أن مالك المتجر رامي ليفي حاول إنكار الحادثة والتقليل من أهميتها، ولكن بعد مواجهته بالصور والفيديو أكد أنه ضد ما حصل.وبين ليفي بأنه يحظر التعرض لمعتقدات الآخر الدينية، وأن كل شخص ودينه، مؤكدا بأنه سوف يقوم بطرد الفاعل حين معرفة هويته.و"شبكة حوانيت" هي أحد المتاجر الكبيرة التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي، رامي ليفي.