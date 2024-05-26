وجاء ذلك في بيان رسمي للمملكة صدر عقب محادثات جرت في الرباط بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير العدل الزامبي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالنيابة، مولابو هايمبي.وجددت زامبيا، بحسب البيان، التأكيد على دعمها لوحدة المغرب الترابية ولسيادته على كامل أراضيه، بما فيها الصحراء المغربية، مبرزة وجاهة المخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الأوحد "الموثوق والجاد والواقعي".وأضافت، أن "مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية يعد "الحل الأوحد الموثوق والجاد والواقعي".كما أشاد المسؤول الزامبي بجهود الأمم المتحدة في هذا الشأن، باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم للنزاع حول الصحراء المغربية، منوها بـ"القيمة الإيجابية" لهذا القرار.ومن جهته أشاد بوريطة بـ"التطور الإيجابي" للعلاقات بين البلدين الشقيقين على مر السنوات، مع افتتاح سفارة زامبيا بالرباط وقنصليتها العامة بالعيون في أكتوبر 2020، وكذا مشاركتها يوم 15 يناير 2021، في المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة، الذي نظم بدعوة من المغرب والولايات المتحدة الأمريكية.