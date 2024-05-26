السعودية تغلق منشأة تجارية بعد رصد اشتباه بتسمم غذائي

وقالت أمانة حفر الباطن في بيان صحفي على موقعها بمنصة "إكس"، "رصدت أمانة حفر الباطن يوم السبت الـ17 من ذي القعدة 1445هـ الموافق الـ25 من مايو 2024م بالتعاون مع الجهات المختصة حالات اشتباه في تسمم غذائي، ويشتبه في أن يكون مصدرها إحدى المنشآت التجارية".وأردفت الأمانة بأن "الفرق الميدانية للرقابة الصحية ومختبر الأغذية بأمانة حفر الباطن اتخذت التدابير اللازمة وفق البروتوكولات الصحية لمثل هذه الحالات الطارئة، من سحب للعينات للتأكد من الأسباب وإغلاق المنشأة احترازيًّا لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية".وأوضحت أمانة حفر الباطن في بيانها أن "الأمانة تعمل بكافة أجهزتها الرقابية لاستمرار الجولات الرقابية وفق أعلى المعايير للحفاظ على السلامة العامة".