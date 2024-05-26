إيران.. اعتقال 7 اشخاص بتهمة نشر "محتوى مسيء" عن وفاة رئيسي

وقال العقيد حميد رضا فائزي في تصريحات نقلتها وكالة "ايرنا"، إنه "عقب نشر محتوى ومواد وصور مهينة لشهداء الخدمة في الفضاء الإلكتروني بقصد إزعاج الرأي العام، تم وضع متابعة الأمر على جدول أعمال الشرطة".وأضاف العقيد فائزي "جرى اعتقال 6 أشخاص وامرأة في مدينة فومن قاموا بنشر محتويات مسيئة بشأن حادثة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورفاقه".وبعد وفاة الرئيس الإيراني، تعاملت المؤسسات الأمنية والقضائية مع بعض المواطنين والناشطين الإعلاميين الذين نشروا مواد على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص.وبعد أنباء اختفاء المروحية، الأحد الماضي، التي كانت تقل الرئيس ووزير الخارجية الإيراني السابق حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق لهما، امتلأت الشبكات الافتراضية الناطقة باللغة الفارسية بالرسائل الفكاهية التي تشير إلى نبأ وفاتهم قبل إعلان السلطات ذلك بشكل رسمي، صباح الاثنين الماضي.وفي الأيام القليلة الماضية، اعتقلت السلطات الإيرانية عددًا من الناشطين والمدونين في عدة مقاطعات بتهمة نشر محتويات مسيئة لحادثة مروحية رئيسي.