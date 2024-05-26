بطائرة "بوينغ".. إصابة 12 مسافرا برحلة للخطوط القطرية إلى أيرلندا

وقال مطار دبلن في بيان، إن "12 شخصا كانوا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية متجهة من الدوحة إلى أيرلندا أصيبوا خلال موجة من المطبات الاضطرابات الجوية"، مضيفا أن "الطائرة هبطت بسلام كما كان مقررا"، وفق وكالة رويترز.وأضاف المطار أن "الرحلة كيو.آر017، وهي بطائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر، هبطت قبل الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت دبلن (12:00 بتوقيت غرينتش)".يشار إلى أن الفترة الأخيرة كانت شهدت حوادث كثيرة طالت بوينغ وأدت تلك الحوادث إلى إعلان إدارة الطيران الفيدرالية أنّها وافقت على خريطة طريق لشركات النقل لإكمال عمليات الفحص التي تشمل مقابس الأبواب اليسرى واليمنى والمكوّنات والمثبتات.في حين انتشرت تعليقات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتساءل حول مدى سلامة هذه الطائرات وصلاحيتها، خصوصا بعد قرار السلطات الأميركية الأخير.