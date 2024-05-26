اضطراب حركة الطيران في "إسرائيل"

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن هيئة المطارات بتل أبيب إن خللا تقنيا قد يحدث اضطرابا في مواعيد الرحلات في جميع مطارات إسرائيل.ومن المرتقب أن يتأثر آلاف المسافرين الإسرائيليين بسبب إلغاء الرحلات الجوية في مختلف مطارات إسرائيل.وتضم إسرائيل مجموعة من المطارات من أبرزها مطار بن غوريون الدولي، حيث يعتبر كمركز عمليات رئيسي لشركات الطيران الإسرائلية.ووصل في سنة 2019 عدد المسافرين الذين استخدموا مطار بن غوريون إلى أكثر من 24 مليون مسافر.