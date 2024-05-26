إصابة ثلاثة اشخاص بهجوم بسكين في فرنسا

أصيب ثلاثة اشخاص بجروح، اليوم الاحد، اثر هجوم بسكين في مدينة ليون الفرنسية.

وقالت السلطات الفرنسية أن "ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح في هجوم بسكين في مترو مدينة ليون الفرنسية اليوم الأحد".



ونقلت وكالة رويترز عن السلطات قولها إنه "تسنى القبض على مشتبه به".

