إحصائية مثيرة.. 60 ‎%‎ من السواح في سريلانكا يأتون من الهند

كشف عضو في مجلس النواب السريلانكي، أن 60 بالمائة من الأشخاص السواح يأتون من الهند.

وقال النائب السريلانكي، في راداكريشنان، إن "البلدين لديهما علاقة جيدة بسبب السياحة، و60 في المائة من الأشخاص الذين يأتون إلى الدولة الجزيرة هم من الهند".

وأضاف أنه "يتعين على كولومبو ونيودلهي أن يجتمعا ويعملا معًا في المستقبل، وتشهد سريلانكا الآن ازدهارًا لإجراء تعديل اقتصادي".

وفي مناسبة "كومبابهيشيكام بوجا" في معبد سيثا عمان، قال الزعيم الروحي سري سري رافي شانكار: إنهامناسبة عظيمة أن يتم إعادة تكريس معبد الأم سيتا... ما سيتا هو تجسيد للرحمة والأمومة والتحمل. هذا مكان تاريخي حيث تعترف القارة بأكملها كيف كانت سيتا ماتا هنا في أشوك فان والتقت بهانومانجي".

كما قال في كلمته "هذا سيؤكد من جديد ارتباطنا القديم بين الحضارات. نحن بحاجة إلى إعادة تلك القيم التي تتآكل. رام راجيا هي قيمة أن نعيش حياتنا وفقا لقوانين الطبيعة والانسجام والرخاء والسعادة".

ولفت "يرمز هذا الحدث، الذي تردد صدى التقاليد القديمة والتبجيل الإلهي، إلى العلاقات الثقافية العميقة الجذور بين الهند وسريلانكا".