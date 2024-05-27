لهذا السبب.. إيران توقف عمليات التصدير إلى إقليم كردستان

وأفادت وكالة “ميزان” التابعة لجهاز القضاء الإيراني، أعلن إقليم كردستان العراق فرضت رسوم جديدة بـ15 ألف دينار للشاحنات التي تحمل بضائع متجهة إلى إقليم كردستان العراق.وبحسب هذا التقرير فإن إقليم كردستان العراق يطالب أيضاً بمبلغ 15 ألف دينار من الشاحنات التي تحمل السيارات.وأضاف: احتجاجاً على ذلك لم يغادر البلاد أي شاحنة باتجاه كردستان العراق وهي متوقفة في المناطق الجمركية؛ ولذلك، وبحسب التقرير، فإن الجمارك ومسؤولي الجانب العراقي يتشاورون مع أصحاب البضائع العراقيين ونقابة سائقي الشاحنات، لكنهم لم يتوصلوا إلى نتيجة بعد.إضافة إلى ذلك، وبحسب المتابعات، فقد ظهرت هذه الحالة في جمرك باشماق في مريوان في محافظة كردستان، وجمارك برويزخان في محافظة كرمانشاه، وتمرشين بيرانشهر في محافظة أذربيجان الغربية.