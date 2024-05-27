أمريكا.. مصرع 18 شخصاً وإصابة المئات إثر "عواصف قوية"

كما خلفت العواصف دمارا واسع النطاق في الولايات الثلاث. ودمرت العواصف منازل ومحطة شاحنات لجأ إليها سائقون خلال أحدث التقلبات الجوية الدموية التي تضرب وسط الولايات المتحدة.ولقي 7 أشخاص مصرعهم في مقاطعة كوك بولاية تكساس، القريبة من حدود أوكلاهوما، حيث ضرب إعصار ليل السبت منطقة ريفية قريبة.فيما لقي 5 أشخاص مصرعهم في أركنساس، واثنان في أوكلاهوما، وواحد في كنتاكي.وانقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف من السكان بجميع أنحاء المنطقة المنكوبة، وفقا لأسوشيتد برس.