مسابقة في مدرسة تنتهي بكارثة.. طفلة تفقد حياتها بعد تناول "همبرغر"

وتحول حماس المنافسين وفرحتهم بلذة الطعام إلى حزن ومرارة داخل مدرسة إيشيك الابتدائية بمنطقة تشاي في دوزجي مع إعلان وفاة زميلتهم.وصدم المشاركون في مسابقة تناول "الهمبرغر" بوفاة زميلتهم إفتيليا كايماك نتيجة دخول الطعام إلى قصبتها الهوائية، ورغم استدعاء الطواقم الطبية بسرعة إلى مكان الحادث فإن الفريق الطبي لم ينجح في إنقاذ الصغيرة.وبعد الحادث بدأت التحقيقات القضائية والإدارية، فيما تقيم السلطات المعنية التدابير التي يمكن اتخاذها لمنع وقوع حوادث مماثلة.وشدد الخبراء على أنه ينبغي اتخاذ المزيد من التدابير في الأنشطة التي يحضرها الأطفال، وضرورة التخطيط للأنشطة التي تقام في المدارس بعناية أكبر.