روسيا تقرر رفع طالبان من قائمة "المنظمات الإرهابية"

ونقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" عن لافروف قوله: "اتخذت كازاخستان مؤخرا قرارا، وسنتخذه أيضا، ويهدف إلى شطب طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية"، في روسيا.وفي حديث على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طشقند في أوزبكستان، برر لافروف القرار قائلا: "إنهم يمثلون السلطة الفعلية في أفغانستان".وحركة طالبان مدرجة في قائمة "المنظمات الإرهابية" في روسيا منذ عام 2003، لكن ذلك لم يمنع موسكو من إقامة علاقات معها منذ عدة سنوات، وقد استقبلت مبعوثيها في مناسبات عدة.