الحوثيون يعلنون استهداف ثلاث سفن ومدمرتين أمريكيتين

أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، عن استهداف ثلاث سفن، أمريكية وإسرائيلية وأخرى، ومدمرتين أمريكيتين، في المحيط الهندي والبحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري باسك الحوثيين العميد يجيى سريع في بيان له: "نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية ثلاث عمليات مشتركةٍ وعلى النحوِ التالي، - الأولى استهدفت سفينة "LAREGO DESERT" الأمريكية في المحيطِ الهندي، والثانية استهدفت سفينة "MSC MECHELA" الإسرائيلية في المحيط الهندي، والثالثة استهدفت سفينة "MINERVA LISA" في البحرِ الأحمرِ لانتهاكها قرار حظرِ الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأضاف "بعون الله تعالى استهدف سلاح الجو المسير بعمليتين نوعيتين مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمرِ وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح بفضل الله".



وتابع: أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في الانتصارِ لمظلومية الشعب الفلسطيني حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعب الفلسطيني في قطاعِ غزة".