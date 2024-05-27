جامعة الدول العربية تدعو لضم جريمة رفح للمحاكم الدولية

وقال أبو الغيط في منشور على منصة "إكس": "للأسف يستمر مسلسل جرائم الحرب الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بقصف مخيم النازحين التابع للأونروا في منطقة رفح مساء أمس".مضيفا: "نقدم هذه الجريمة الجديدة للمحاكم الدولية حتى يتعزز لدي هيئاتها ملف الأدلة التي تستوجب أن يكون المسؤولون عن هذه الجرائم مطلوبين فعليا للعدالة الدولية".في غضون ذلك، أفاد مراسلنا بمقتل 35 فلسطينيا وإصابة أكثر من 20 آخرين في الضربة الأخيرة التي وجهها الجيش الإسرائيلي ليل الأحد لخيام النازحين غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة الليلة الماضية.