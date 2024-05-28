الأزهر يعلق على فاجعة رفح: جريمة شنعاء على مرأى ومسمع من العالم

وقال الأزهر في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، "يستنكر الأزهر الشريف ويُدين بشدة العدوان الصهيوني (الإرهابي) على مخيم اللاجئين بمدينة رفح، الذي استهدف النازحين الأبرياء في خيامهم وفي المناطق التي خدع أهل غزة، وزعم لهم أنها مناطق آمنة، وارتكب جريمته الشنعاء على مرأى ومسمعٍ من العالم أجمع، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من الرجال والنساء والأطفال"، طبقا لنص البيان.وأضاف الأزهر أنه "يطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم وعاجل من أجل تنفيذ القرارات والأحكام التي أصدرتها محكمة العدل الدولية ضد (الكيان الصهيوني) وقياداته، وفي مقدمتها الوقف الفوري للعدوان الإرهابي على رفح، وفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانيَّة والإغاثية إلى قطاع غزة، ووقف آلة القتل الصهيونية الغاشمة".وأردف الأزهر موضحا أنه "يجدد تحيته وتقديره لمقاومة الشعب الفلسطيني الشجاع، الذي أثبت للعالم كله بسالته في الدفاع عن أرضه وتشبثه بها، وتمسك هذا الشعب بالحياة على تراب وطنه ورفض كل محاولات المحتل للتهجير القسري، رغم ما يواجهونه من إبادة جماعية لم يشهد التاريخ الحديث لها مثيلا، وتتنافى مع كل الشرائع السماوية والمواثيق الدولية".وختم الأزهر بيانه قائلا إنه "يجدد تحيته للشعوب الحرة ولطوفان الشباب ممن خرجوا في جامعات أوروبا وأمريكا وشوارعها وميادينها؛ للتعبير عن الرفض العالمي لهذه الفوضى التي إن تُركت تسير في هذا الاتجاه البائس فإنها ستدفع بالعالم كله إلى مزيد من الحروب والصراعات والكراهية، وفقدان الثقة في المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية".