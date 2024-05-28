هزة أرضية تضرب شرقي ليبيا

وقالت المديرية في بيان على "فيسبوك"، إنه لم تسجل أي إصابات أو خسائر جراء الهزة، التي وقعت عند الساعة 9:33 صباحا واستمرت لـ3 ثواني.وتداولت صفحات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول وقوع الهزة، منتقدة غياب وجود شبكة لرصد الزلازل تستطيع أن تحدد قوة الهزة ومكانها وزمانها.تجدر الإشارة إلى أن المدينة سبق أن عاشت على وقع زلزال عنيف بقوة 5.3 درجات سنة 1963، اعتبر من أكبر الكوارث الطبيعية التي شهدتها ليبيا، وراح ضحيته 243 قتيلا.