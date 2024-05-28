قصف أمريكي بريطاني يستهدف الحديدة في اليمن

وقالت وسائل إعلام تابعة لـ"الحوثيين"، إن "الطيران الأمريكي البريطاني يشن غارتين على منطقة الجبانة غربي الحديدة باليمن".

وينفذ الحوثيون في اليمن منذ نوفمبر 2023، هجمات في البحر الأحمر على سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل، "دعماً لغزة ونصرة للشعب الفلسطيني".

ورداً على ذلك شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت طائرات ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي بين الحين والآخر، مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري بالمنطقة.