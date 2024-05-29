السيسي في الصين للمشاركة بحشد الجهود وإنهاء معاناة الفلسطينيين

وأوضحت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأربعاء تحت عنوان (محاور رئيسية في زيارة السيسي للصين)، أن الزيارة تتصدرها العلاقات المصرية ـ الصينية، وسبل تعزيزها، مع الوضع في الاعتبار أن البلدين يحتفلان بالذكرى العاشرة لتطوير العلاقات بينهما إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة.ولفتت إلى أن العلاقات العربية ـ الصينية، تحتل مرتبة مهمة ورئيسية في هذه الزيارة، وهو ما يتضح من خلال مشاركة الرئيس في أعمال المنتدى العربي - الصيني الذي يبحث سبل تعزيز العلاقات الصينية مع العالم العربي.ونوهت "الأهرام" إلى أنه بالإضافة إلى هذين المحورين، فإن توقيت الزيارة يحمل أهمية كبيرة أيضا، إذ تأتي في ظل التصعيد الإسرائيلي الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني، والعمليات المتهورة، والحماقات المتكررة، التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة من أقصى شماله إلى الجانب الفلسطيني من رفح.واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بأن: "لعل زيارة الرئيس لبكين، وهذا الحشد الكبير من القادة العرب، بجانب المسؤولين الصينيين، يمثل فرصة لتنسيق الجهود لمزيد من تدعيم العلاقات بين "الأصدقاء"، وإرسال رسالة قوية إلى المجتمع الدولي، بضرورة بذل مزيد من الجهد لإنهاء المعاناة الفلسطينية، والتوصل إلى حل جذري لقضية العرب الأولى".