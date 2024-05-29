مصر.. الحكومة تحرك الدعم وترفع أسعار الخبز

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ان مجلس الوزراء "ناقش عدد من الملفات الهامة ومنها منظومة الدعم والبدء فى زيادة حوكمة منظومة الدعم بهدف تقليل الاعباء المالية التى تتحملها الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه".وأوضح فى مؤتمر صحفي، انه "استمع لكافة الآراء، مؤكدا ان الدولة ملتزمة بوجود الدعم خاصة في السلع الاساسية التي تمس المواطن".وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد قال إن "دعم رغيف الخبز يتخطى الـ100 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن مصر تنتج 100 مليار رغيف مدعم سنويًا وتبيعه بـ 5 قروش".وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، عقب جولته بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، أن "شغل الحكومة الشاغل هو أن تكون مواردنا على قدر مصروفاتنا خلال الـ 3 سنوات المقبلة".وأضاف أن "الحكومة لا تحمل المواطن الكثير وتدعم الكثير من الخدمات المقدمة إليه"، مشيرًا إلى أنه "يجب أن يحدث تحريك في سعر الخبز، ولكن سيظل الخبز مدعومًا من الحكومة".