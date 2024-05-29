بعد توقف دام 6 سنوات.. الهند تستأنف استيراد القمح

وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصادر، إلى "أنه من المتوقع أن تخفض نيودلهي ضريبة استيراد القمح هذا العام بنسبة 40% ما سيفتح الباب أمام تجار القطاع الخاص والمطاحن للشراء من منتجين مثل روسيا".ولفتت إلى أن القرار من المرجح أن يتم اعتماده بعد الانتخابات البرلمانية الهندية التي تنتهي في 4 يونيو المقبل، وأفادت المصادر بأن استيراد ما بين 3 و5 ملايين طن من القمح سيريح السلطات الهندية من الحاجة إلى بيع كميات من الحبوب من احتياطيات البلاد.وكانت آخر مرة استوردت فيها الهند القمح في السنة المالية 2017-2018 (المنتهية في مارس 2018).