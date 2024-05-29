إيران تزود الحوثيين بصاروخ باليستي يطلق من البحر

وأضافت الوكالة: "تم تسليم الصاروخ الباليستي الذي يطلق من البحر، المسمى "قدر"، للمقاتلين اليمنيين "الحوثيين".وتابعت تسنيم "والآن الصاروخ… سلاح يمكنه أن يشكل تهديدا خطيرا لمصالح الولايات المتحدة وحليفها الرئيسي في المنطقة ـــ إسرائيل".وينفذ الحوثيون هجمات على ممرات الشحن في منطقة البحر الأحمر ومحيطها دعما وتضامنا مع غزة.