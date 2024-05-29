سوريا تعلن التصدي لأهداف "معادية" في ريف حمص

وذكرت الوكالة أن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء مدينة حمص".

فيما أوضح مصدر ميداني سوري أن "الغارة المعادية استهدفت سيارات تابعة للقوات الرديفة للجيش السوري بمنطقة الفرقلس بريف حمص الشرقي".وأشارت وسائل إعلام سورية إلى أن "القوات الإسرائيلية نفذت عدوانا على بانياس بالتزامن مع العدوان على ريف حمص"، مؤكدة أن "أحد الصواريخ الإسرائيلية سقط على منازل المدنيين متسببا بسقوط عدد من القتلى والجرحى".