زلزال يضرب محافظة كرمان جنوب شرق ايران

ونقلاً عن معهد رصد الزلازل بجامعة طهران، فقد وقع الزلزال في الساعة 4:37 فجرا بالتوقيت المحلي (1:07 فجرا بتوقيت غرينتش)، على بعد 33 كم من مدينة راور وعلى عمق 10 كم من سطح الارض.وبحسب تقرير مركز عمليات الأزمات بجامعة كرمان للعلوم الطبية، فإنه وبحسب تقييم الفرق المختصة في المناطق المتضررة من الزلزال، لم يتم الإبلاغ عن أي حالة إصابة أو وفاة حتى الآن.