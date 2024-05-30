مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف العدوان على رفح

وينص مشروع القرار على أن مجلس الأمن قد "يقرر أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، يجب أن توقف فورا هجومها العسكري، وأي عمل آخر في رفح".ويطالب مشروع القرار "بوقف فوري لإطلاق النار تحترمه جميع الأطراف، ويطالب أيضًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، ويطالب كذلك الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين يحتجزونهم".وإن تم التصويت اليوم، يتوقع أن ترفض الولايات المتحدة مشروع القرار باستخدام حقها بالفيتو.