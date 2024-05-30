مسؤول إيراني يحدد موعد استئناف الرحلات الجوية بين رشت وبغداد

وقال سيد محسن مير حسيني في مقابلة مع الصحفيين: يتمتع مطار "سردار جنكل" بالتسهيلات والمعايير اللازمة للرحلات الدولية، وفي السنوات السابقة كان خط الطيران فيه تديره شركات الطيران المحلية.وأوضح: تمت إضافة رحلة طيران إلى بغداد أيام الجمعة من كل أسبوع إلى قائمة البرامج الأسبوعية لهذا المطار.وأضاف مدير عام مطار "سردار جنكل" في رشت: تعتبر هذه المحافظة من الوجهات السياحية والاستثمارية حيث وصلت الى مطار "سردار جنكل" طلبات لتسيير عدة خطوط خارجية جديدة بما فيها البصرة، وبعد الحصول على التصاريح اللازمة سيتم إعلان النتائج في المستقبل القريب.وذكر مير حسيني: حاليا، هناك رحلات جوية من مطار رشت إلى طهران وشيراز وكيش وبندر عباس وعسلوية وأهواز وأصفهان ومشهد والنجف الأشرف.