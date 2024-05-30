رومانسكي: الهجمات ضد الشركات تضعف قدرة العراق على جذب الاستثمارات

وقالت رومانوسكي في تدوينة على موقع "اكس" اطلعت عليها السومرية نيوز "ندين الهجمات العنيفة الأخيرة ضد الشركات الأمريكية والدولية ونحث الحكومة العراقية على إجراء تحقيق شامل وتقديم المسؤولين عن الهجمات إلى العدالة ومنع أي هجمات مستقبلية".وأضافت ان "هذه الهجمات تعرض حياة العراقيين وممتلكاتهم للخطر، ويمكن أن تضعف قدرة العراق على جذب الاستثمارات الأجنبية".وشددت: "لا نزال ملتزمين بـ الشراكة الأمريكية العراقية الشاملة لبناء الفرص الاقتصادية والازدهار لجميع العراقيين".