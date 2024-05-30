غارات أمريكية بريطانية تستهدف صنعاء

وأفاد موقع روسيا اليوم، بأن غارة أخرى تستهدف محيط مطار صنعاء الدولي.

وينفذ الحوثيون في اليمن منذ تشرين الثاني 2023، هجمات في البحر الأحمر على سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل، "دعماً لغزة ونصرة للشعب الفلسطيني".

ورداً على ذلك شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت طائرات ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي بين الحين والآخر، مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري بالمنطقة.