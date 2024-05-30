واشنطن تحسم الجدل حول إعادة نشر أسلحتها النووية

وقال باتيل تعليقا على التصريحات الروسية بشأن احتمال نشر صواريخ أمريكية متوسطة وقصيرة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: "اسمحوا لي فقط أن أقول إن الولايات المتحدة لا تعتقد في هذا الوقت أنه من الضروري إعادة الأسلحة النووية إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والولايات المتحدة ليس لديها خطط لنشر أسلحة نووية في شبه الجزيرة الكورية".وكان قائد القوات البرية الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ تشارلز فلين، قد أعرب عن نية الولايات المتحدة نشر صواريخ متوسطة المدى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في المستقبل القريب.وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن نشر صواريخ نووية أرضية أمريكية متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ "سيخلق تحديا أمنيا خطيرا لروسيا"، ولكن مثل هذه التصرفات ستصبح مشكلة ليس فقط بالنسبة لموسكو.