تركيا: نرفض مشاركة "الناتو" في الحرب بأوكرانيا

وقال الوزير التركي: "ندعم مواصلة مساعدة أوكرانيا وقدرة أوكرانيا على ضمان الردع، لكننا لا نريد أن يشارك حلف شمال الأطلسي في هذه الحرب".وأضاف أنه "بالنسبة إلى أنقرة، فإن "دعم أوكرانيا لضمان وحدة أراضيها وتحرير أراضيها شيء، وضلوع حلف شمال الاطلسي في الحرب شيء آخر"، محذراً من "خطر اتّساع (النزاع) إقليمياً و(اندلاع) أزمات أكبر".يوم الخميس، أعطت واشنطن الضوء الأخضر لأوكرانيا لاستخدام أسلحة أميركية للدفاع عن منطقة خاركيف على الحدود مع روسيا، متجاوزة مخاوفها من أن السماح بمثل هذه الضربات قد يجرّ حلف شمال الأطلسي إلى صراع مباشر مع روسيا.