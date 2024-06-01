تزايد السيارات الكهربائية تهدد منظومة الطاقة في الأردن

وقال المهندس مجدي القبالين والمختص في الطاقة، إن أعلى حمل كهربائي مسجل بتاريخ المملكة كان يوم 13 اب 2023 وكان بمقدار 4٫220 ميغا واط والمتوسط هو 3،200 ميغا واط تقريباً"، مشيرا الى ان السبب الأساسي لذلك هو ارتفاع عدد السيارات الكهربائية في الاردن خلال فترة زمنية قصيرة.وأوضح أن عدد السيارات الكهربائية الموجودة بالاردن الآن يتجاوز 140 الف سيارة، ولو فرضنا أن 80٪ منهم يقومون بشحن سياراتهم خلال فترة المساء على الشاحن المنزلي، فنحن نتحدث عن متوسط ٥ كيلو واط للساعة، وهذا يعني 5 * 115 الف مركبة = 575 ميغا واطوتابع: يعني 18٪ من مجموع استهلاك الكهرباء هو فعليا شحن لسيارات الكهرباء وهذا ونحن نتحدث عن 140 الف مركبة فقط، ولنا أن نتخيل الوضع لو أنه أصبح بالأردن نصف مليون مركبة كهربائية، فعندها سيكون الحمل 2500 ميغا فقط من سيارات الكهرباء، يعني المجموع مع استهلاك المملكة قد يصل إلى 7 الاف ميغا، وهذا رقم كبير"، متسائلا: "هل الشبكة الكهربائية بالأردن تحتمل ذلك؟!".