الجيش اللبناني يفشل مخططا لاستهداف أحد مراكزه ويطيح بـ 8 مؤيدين "لداعش"

على أثر تعرّض منطقتَي جبل البداوي ووادي النحلة - الشمال مؤخرًا لسلسلة من الأعمال المهدِّدة للأمن والسلم الأهلي، وأبرزها إطلاق النار على آلية عسكرية عائدة لأحد ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، باشرت مديرية المخابرات في الجيش عمليات تَقَصٍّ ومتابعة أمنية. وتنفيذًا لإشارة… pic.twitter.com/DfjK7cNLQ2
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) May 31, 2024
على أثر تعرّض منطقتَي جبل البداوي ووادي النحلة - الشمال مؤخرًا لسلسلة من الأعمال المهدِّدة للأمن والسلم الأهلي، وأبرزها إطلاق النار على آلية عسكرية عائدة لأحد ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، باشرت مديرية المخابرات في الجيش عمليات تَقَصٍّ ومتابعة أمنية. وتنفيذًا لإشارة… pic.twitter.com/DfjK7cNLQ2