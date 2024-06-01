الجيش اللبناني يفشل مخططا لاستهداف أحد مراكزه ويطيح بـ 8 مؤيدين "لداعش"

السومرية نيوز – دوليات



أعلن الجيش اللبناني، أنه ألقى القبض على 8 مواطنين في طرابلس شمال البلاد، يؤيدون تنظيم "داعش" الإرهابي، كانوا يخططون لاستهداف أحد مراكز الجيش.

وقال الجيش في بيان، إنه "أوقف 8 مواطنين في منطقتي جبل البداوي ووادي النحلة، تبين بالتحقيق معهم أنهم من مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي".



وأضاف بيان الجيش أن "الموقوفين اعترفوا بقيامهم بأعمال سرقة من أجل تمويل مخططاتهم الإرهابية، بالإضافة إلى إطلاق النار على محال تجارية واستهداف آلية عسكرية".



وكشف الجيش أن "الموقوفين المؤيدين لداعش كانوا يصورون أحد مراكز الجيش اللبناني بهدف استهدافه".