العراقيون بين الأكثر تقديماً عليها.. ما شروط الحصول على الجنسية المصرية؟

وأضاف سامي في لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع عبر قناة dmc، أن: "التقدم للحصول على الجنسية المصرية، يعتمد على الموافقات الأمنية، وهناك عدد من الجهات الأمنية تقوم بفحص المتقدم لطلب الجنسية، وإذا تم الموافقة عليه يبدأ المستثمر في تنفيذ البرنامج الاستثماري في مصر، وهذا الفحص يتراوح بين 3 – 6 أشهر".وأشار، إلى أن من ضمن الشروط للحصول على الجنسية المصرية، دفع مبلغ في البداية بقيمة 10 آلاف دولار كرسوم إدارية لفحص الطلب، ولا تسترد، ويتم فحص المتقدم أمنيا، وإذا تم قبوله يصدر له قرار من رئيس الوزراء بمنحه حق الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر".وأكمل: "الجالية العربية هي الأعلى تقدما للحصول على الجنسية المصرية، خاصة الجالية السورية، ولبنان، وليبيا، والعراق، وبعض من السودان، ولدينا 23 جنسية تقدموا للحصول على الجنسية، منهم من أوروبا والصين والهند".وعن شروط الحصول على الجنسية المصرية، أوضح: "إما شراء عقار لا يقل عن 300 ألف دولار، أو إنشاء مشروع استثماري بتكلفة 350 ألف دولار، وسداد مبلغ 100 ألف دولار للخزانة العامة للدولة، أو إيداع 500 ألف دولار في البنك المركزي المصري لمدة 3 سنوات على أن يستردها دون فوائد بقيمة الجنيه المصري في وقت الاسترداد، أما البرنامج الأخير، فيودع 250 ألف دولار غير مستردة".