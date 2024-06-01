بقوة 5.7.. زلزال يضرب تشيلي

ضرب زلزال بقوة 5.7، اليوم السبت، منطقة أنتوفجاستا في تشيلي.

وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، إن "زلزالا بقوة 5.7 درجة ضرب أنتوفجاستا في تشيلي"، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.



وأضاف المركز أن "الزلزال كان على عمق 116 كيلومترا".

