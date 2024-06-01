إيران.. القبض على "تجمع شيطاني" في خوزستان

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) أن "المداهمة جرت بعدما حددت الشرطة مكان التجمع الذي كان يضم "علامات ورموزا شيطانية وكحولا ومخدرات".ونقلت "إيسنا" عن قائد الشرطة في مدينة دزفول في خوزستان، روح الله ياري زاده، قوله إنه تم اعتقال "31 رجلا و4 نساء في المكان" وأحيلوا إلى السلطات القضائية".وفي ايار، أوقفت الشرطة أكثر من 250 شخصا منهم 3 أوروبيين غربي العاصمة طهران بتهم مماثلة.وأدت مداهمة حفل غير مصرح به لموسيقى الروك بالقرب من طهران عام 2007 إلى توقيف حوالى 230 شخصا.وسبق أن وصفت السلطات الإيرانية حفلات موسيقى الروك والهيفي ميتال بأنها تجمعات "شيطانية".وتنفيذ مداهمات لما يسمى تجمعات "شيطانية" أمر مألوف في إيران، وغالبا ما تستهدف فيها حفلات يتخللها شرب الكحول المحظور على نطاق واسع في البلاد.