الكويت: أمر أميري بتزكية صباح الصباح ولياً للعهد

أعلنت وكالة أنباء الكويت الرسمية اليوم السبت، عن صدور أمر أميري بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد.

وكان أمير الكويت مشعل الأحمد الصباح، مرسومًا أميريًا بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة أحمد عبد الله الأحمد الصباح. وأدت الحكومة الكويتية الجديدة التي تضم 13 وزيراً اليمين الدستورية.