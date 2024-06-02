إيران غاضبة وتستدعي السفير السويدي بسبب "زعيم مافيا عراقي"

واتهمت العاصمة السويدية ستوكهولم طهران باستخدام عصابات إجرامية لمهاجمة مصالح إسرائيل في السويد، فيما قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنه "في أعقاب توجيه مسؤول سويدي اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد الجمهورية الإيرانية، فقد تم استدعاء القائم بالأعمال المؤقت للسفارة السويدية في طهران إلى وزارة الخارجية من قبل مساعد المدير العام للوزارة لشؤون أوروبا الغربية".ويأتي هذا الاستدعاء بعدما كشفت الصحافة السويدية، عن معلومات أوردها "الوساد الإسرائيلي" عن دعم وتجنيد ايران لزعيم المافيا العراقي الكردي الشهير "راوا مجيد" والذي قتل قبل اشهر احد أشهر العاملين معه سابقًا في منطقة العامرية غربي بغداد.ويقول الموساد ان راوا مجيد او الثعلب الكردي، وهو قائد شركة فوكستروت يعمل لصالح ايران، وهو المسؤول عن اطلاق النار والقاء قنبلة على السفارة الإسرائيلية في السويد قبل اشهر.وجاء هذا التجنيد عقب اعتقال الثعلب الكردي في ايران بتهم نشاطات إجرامية دولية، قبل ان يتم اطلاق سراحه من قبل ايران مقابل تجنيده، بحسب ادعاءات الموساد الإسرائيلي.وعُرف الثعلب الكردي او راوا مجيد مؤخرا في العراق، على خلفية جريمة القتل المثيرة التي وقعت في منطقة العامرية قبل اشهر واتضح فيما بعد ان القاتل سويدي الجنسية وجاء من السويد للتخلص من مصطفى الجبوري او يعرف "بنزيما" وهو عراقي الأصل سويدي الجنسية وكان الذراع اليمنى لراوا مجيد او الثعلب الكردي ضمن مافيات سويدية لتجارة المخدرات ومتورطة بعمليات قتل مريعة في السويد.