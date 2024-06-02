أردوغان: نتنياهو "همجي ومتعطش للدماء"

وقال أردوغان في خطاب خلال مشاركته في اجتماع تشاوري لحزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة: "يجب وقف هذا الهمجي المتعطش للدماء المدعو نتنياهو الذي يجر منطقتنا والعالم كله إلى كارثة".وأكد أن "تركيا تعارض في كل المنابر القمع والمجازر والظلم المستمر منذ 76 عاما وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل إمكاناتها".وفيما يخص مكافحة الإرهاب، قال أردوغان: "لا يمكن لتركيا أن تنعم بالسلام وتشعر بالأمان ما لم تجفف المستنقعات التي تنتج الإرهاب في شمال العراق وسوريا".