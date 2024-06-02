من جديد.. تعليق أمريكي بشأن "حرب عالمية ثالثة"

وأوضح كيربي، بحسب ما نقلته قناة "إيه بي سي"، اليوم الأحد، تعليقا على الأمر، قائلا: "لقد شعرنا بالقلق إزاء التصعيد منذ بداية الحرب والصراع الأوكراني وما زال القلق قائما".وأضاف: "الرئيس يقول إنه لا يريد أن يكون مسؤولا عن بدء حرب عالمية ثالثة، من خلال دعم واشنطن لكييف في الصراع الأوكراني".وأشار كيربي إلى أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع روسيا أو أي قوة نووية أخرى".