تخص الأضاحي.. شروط جديدة لمسلمي فرنسا

ويمكن للمسلمين في فرنسا الراغبين في الاحتفال بعيد الأضحى، بذبح الأضاحي أو شراء اللحوم المذبوحة من جزارهم من أحد المتاجر الكبيرة. أو الاتصال بأحد المواقع المؤقتة المصرح لها بتنفيذ طقوس الذبح وتسويق الأغنام للعيد، كما ذكرت السلطات الفرنسية في بيان صحفي نشر في 27 أيّار على الموقع الإلكتروني للحكومة.علاوة على ذلك، لا يُسمح بذبح الأغنام في فرنسا إلا في المواقع المرخصة خصيصًا من قبل المحافظات. حيث تضمن هذه العملية احترام حماية الحيوان وتضمن ممارسات الصحة والنظافة الجيدة.وتفيد السلطات الفرنسية أن هذه المواقع تخضع للتفتيش قبل وأثناء الذبح من قبل أعوان الخدمات البيطرية التابعة لمديرية حماية السكان على مستوى المديرية لضمان الامتثال لقواعدها.وفي ظل هذه الظروف، يعود الأمر للراغبين في ذبح خروف بمناسبة العيد أن يحجزوه لدى إحدى المؤسسات المعنية.ومن أجل مكافحة الذبح غير القانوني خارج المسالخ، يُذكر أنه يُمنع على الأفراد شراء وحفظ ونقل الأغنام أو الماعز أو الماشية. وتسري هذه الإجراءات حتى 30 حزيران 2024.وذكرت أن ذبح الحيوان خارج المسالخ وتوفير موقع ذبح غير معتمد يعتبر جريمة.ويعرض الشخص المعني لعقوبة السجن ستة أشهر وغرامة قدرها 150 ألف يورو.