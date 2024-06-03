بارزاني من لالش: تطبيع أوضاع المناطق الكردستانية أبرز قضايا المفاوضات مع بغداد

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، ان تطبيع الأوضاع في ما وصفها "المناطق الكردستانية" أبرز قضايا المفاوضات مع بغداد.



وذكرت حكومة الإقليم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني زار، بعد ظهر اليوم الاثنين، معبد لالش في قضاء شيخان، وكان في استقباله أمير الإيزيديين في كوردستان والعالم مير حازم تحسين بك، والمجلس الروحاني".

وفي كلمة أمام الحاضرين، جدد رئيس الحكومة التأكيد على أن "الإيزيدية والإيزيديين، ديانة ومكون أصيل من كوردستان"، مبينا أن "حكومة الإقليم تبذل قصارى جهدها لتقديم أفضل الخدمات لهم".

وشدد رئيس الحكومة "على أهمية تطبيع الأوضاع في سنجار، وإعادة إعمارها لضمان عودة النازحين الإيزيديين إلى ديارهم بكرامة".

وذكر أن "سنجار، كحال سائر المناطق الكوردستانية الأخرى خارج إدارة حكومة الإقليم، ذات أهمية قصوى بالنسبة لنا"، مشيراً إلى أن "مسألة تطبيع الأوضاع فيها والمناطق الكوردستانية الأخرى، تُشكل إحدى القضايا الرئيسية في المفاوضات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية".

وشدد بارزاني على "ضرورة حلّ مشاكل هذه المناطق على أساس الدستور والاتفاقات الموقعة".