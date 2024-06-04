ألمانيا.. وفيات جراء الفيضانات جنوبي البلاد

وعثرت طواقم الشرطة على جثتي رجل وامرأة في شورندورف في ولاية بادن فورتمبيرغ بعد ساعات من العثور على جثة امرأة تبلغ 43 عاما في شروبنهاوزن في بافاريا.وأبلغ عن وفاة رجل متطوع في خدمات الإطفاء يبلغ 42 عاما، بينما ما زال شاب آخر يبلغ 22 عاما في عداد المفقودين.ووصف المستشار الألماني أولاف شولتس تبعات هذه الفيضانات بأنها "كارثة" مؤكدا أنها بمثابة "تحذير" مما يجلبه تغيّر المناخ.وأشار شولتس أثناء زيارة إلى رايشرتشوفن في بافاريا، إحدى المناطق الأكثر تضررا من الأمطار الغزيرة والفيضانات إلى تزايد هذا النوع من الأحداث المرتبطة بالطقس.