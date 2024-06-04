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أبرزها العراق.. قائمة بالدول التي لا تسمح بدخول حاملي جواز السفر الإسرائيلي

دوليات

2024-06-04 | 07:33
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أبرزها العراق.. قائمة بالدول التي لا تسمح بدخول حاملي جواز السفر الإسرائيلي
المصدر:
عربي بوست
2,121 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

أعلنت جزر المالديف، حظر دخول الإسرائيليين إلى أرخبيل المحيط الهندي، احتجاجاً من الدولة ذات الأغلبية المسلمة على استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة مع دخوله شهره التاسع.

وبذلك تنضم جزر المالديف إلى دول أخرى كانت لا تسمح بدخول حاملي جواز السفر الإسرائيلي إلى أراضيها.

*قرار جزر المالديف حظر دخول الإسرائيليين
ستحظر حكومة جزر المالديف دخول الإسرائيليين إلى الأرخبيل المعروف بشواطئه البيضاء ومنتجعاته الفاخرة وسط تصاعد الغضب العام بسبب الحرب على غزة.

وقالت الرئاسة، الأحد 2 يونيو/حزيران، إن مجلس الوزراء قرر تغيير القوانين لمنع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول البلاد وإنشاء لجنة فرعية للإشراف على العملية.

إذ قال المتحدث باسم مكتب الرئيس محمد مويزو، في بيان، إنه "قرر فرض حظر على جوازات السفر الإسرائيلية"، دون إعطاء تفاصيل حول موعد سريان القانون الجديد.

كما أعلن مويزو عن حملة وطنية لجمع التبرعات تحت عنوان "المالديفيون متضامنون مع فلسطين".
 
وقد مارست أحزاب المعارضة وحلفاء الحكومة في جزر المالديف ضغوطاً على مويزو لحظر الإسرائيليين احتجاجاً ضد الحرب في غزة، حيث قتلت إسرائيل ما لا يقل عن 36 ألف فلسطيني وأصابت ما لا يقل عن 82 ألفاً آخرين.

على الجانب الآخر، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورشتاين، المواطنين الموجودين حالياً في جزر المالديف إلى مغادرتها. إذ قال: "ننصح المواطنين الإسرائيليين الموجودين في البلاد بأن ينظروا في مغادرتها، حيث إنه إذا تعرضوا لأي ضائقة لأي سبب، سيكون من الصعب علينا تقديم المساعدة".

الأرخبيل الشهير يعد إحدى الوجهات السياحية لآلاف من الإسرائيليين، حيث زار جزر المالديف ما يقرب من 11,000 إسرائيلي العام الماضي، وهو ما يمثل 0.6% من إجمالي عدد السياح الوافدين، حسب وكالة الأنباء "أسوشيتد برس".

كما تظهر البيانات الرسمية أن عدد الإسرائيليين الذين زاروا جزر المالديف انخفض إلى 528 في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، بانخفاض قدره 88% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

*دول لا تسمح بدخول حاملي جواز السفر الإسرائيلي
يوجد على الأقل 12 دولة، معظمها دول عربية أو ذات أغلبية مسلمة، تحظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية، وتشمل هذه الدول حسب النسخة الإنجليزية لموقع "الجزيرة":

*العراق
*الجزائر
*لبنان
*السعودية
*سوريا
*الكويت
*اليمن
*ليبيا
*باكستان
*إيران
*بنغلاديش
*بروناي

وفقاً للقانون الإسرائيلي، تعتبر لبنان وسوريا والعراق واليمن وإيران دولاً معادية ويجب على المواطن الإسرائيلي الحصول على تصريح خاص من وزارة الداخلية الإسرائيلية لزيارتها، حسب شبكة NDTV الهندية.

فيما تظل 171 دولة وإقليماً يمكن لحاملي الجواز السفر الإسرائيلي الدخول إليها بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول حسب مؤشر Henley لجوازات السفر، الذي يضعها في المرتبة العشرين من حيث سهولة التنقل بين الدول.

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