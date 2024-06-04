انفجار بركان ضخم يثير الذعر في الفلبين

وأفاد المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل أن "الثوران أنتج سحابة ضخمة ارتفعت بسرعة إلى 5 آلاف متر، مما رفع مستوى الإنذار من الدرجة الأولى إلى الثانية على مقياس من خمسة".كما أبلغ المعهد عن "احتمال حدوث تدفقات من الرماد والصخور والغاز، تسمى تدفقات الحمم البركانية على سفح البركان".وثار بركان كانلاون في جزيرة نيغروس، وسط البلاد، بعد السابعة مساء (11,00 ت.غ) بقليل، ما أدى إلى صدور تعليمات لسكان المناطق القريبة بوضع الكمامات للوقاية من الرماد.وقال إيثان أسينتيستا خو، 35 عاماً، من منزله في بلدة بولا على بعد حوالي 6 كيلومترات من البركان: "عندما ثار البركان سمعنا صوتا يشبه الرعد".وأضاف "كان الأمر أشبه باندلاع حريق في فوهة البركان استمر حوالي دقيقة أو دقيقتين".وأوضح جو ألينغاسا مسؤول الإغاثة في بلدية سان كارلوس، أن "السلطات قررت إجلاء نحو 700 أسرة تعيش قرب البركان بأسرع ما يمكن".