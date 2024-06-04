مأهول بالسكان.. انهيار مبنى من 5 طوابق في مصر

وبحسب المصادر المصرية، شهدت "مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، انهيار عقار مكون من 5 طوابق مأهول بالسكان بشارع النبي دانيال بوسط مدينة ميت غمر، وسط وجود ضحايا لم يجرى انتشالهم وتحديد عددهم إلى الآن".وانتقلت قوات الإنقاذ البري من قوة الحماية المدنية بمركز ميت غمر وسيارات الإسعاف وضباط مباحث القسم، وفقا لوسائل إعلام محلية.وتواصل قوات الإنقاذ البري جهودها لانتشال ضحايا الحادث وتحديد عددهم وبيان أسباب سقوط المبنى وانهياره ونقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر العام لتلقي العلاج.